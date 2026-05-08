Coyote arrivato a nuoto ad Alcatraz DNA rivela che ha percorso 3 km | era partito da Angel Island

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso gennaio, un coyote è stato trovato sull'isola di Alcatraz dopo aver nuotato da Angel Island. Le analisi del DNA hanno confermato che l'animale aveva percorso circa 3 km, una distanza doppia rispetto a quella stimata inizialmente. La scoperta ha fatto notizia, poiché testimonia la capacità di un animale di attraversare un tratto d'acqua significativo in condizioni insolite.

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Il coyote arrivato a nuoto sull'isola di Alcatraz lo scorso gennaio aveva percorso a nuoto il doppio della distanza ipotizzata: circa 3 km. Le analisi DNA rivelano che veniva da Angel Island.🔗 Leggi su Fanpage.it

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