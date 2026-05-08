Courmayeur turisti stranieri in crescita grazie ai serviced apartment

La stagione invernale 2025-2026 a Courmayeur si è conclusa con un aumento dei turisti stranieri, in particolare provenienti dagli Stati Uniti. La crescita della domanda internazionale ha contribuito a rafforzare il numero di visitatori, grazie anche all’utilizzo di serviced apartment nella località. L’afflusso di turisti provenienti dall’estero ha avuto un ruolo rilevante nel bilancio complessivo della stagione.

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La stagione invernale 2025–2026 di Courmayeur si chiude in positivo, con una crescita sempre più marcata della componente internazionale, sostenuta anche dalla domanda statunitense. Un’evoluzione che si inserisce in un cambiamento strutturale della richiesta turistica, sempre più orientata verso formule di soggiorno flessibili e di fascia alta. È quanto emerge da un’analisi di Halldis by Vita, operatore di property management attivo dal 1986 e acquisita da Castello Sgr nel 2024, presente nella località con due strutture nel segmento dei serviced apartment. Nel dettaglio dell’analisi di Halldis by Vita, sulla base dei dati dell’Assessorato al Turismo della Regione Valle d’Aosta, nel comprensorio del Monte Bianco nel 2025 il mercato resta prevalentemente domestico, con circa 667 mila presenze italiane contro 528 mila straniere.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Arrivi e presenze in Puglia in aumento, grazie ai turisti stranieriNel primo trimestre i primi dati provvisori IstatSpot elaborati dall’osservatorio di Pugliapromozione evidenziano una crescita complessiva rispetto... Giani: "Ai vertici in Italia per attrazione capitali stranieri, grazie a struttura ad hoc"Toscana tra le regioni leader in Italia ed Europa per la sua capacità di captare capitali esteri.