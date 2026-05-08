Costi energetici alle stelle e agricoltura sotto pressione | l’allarme di Confai Bergamo

Il settore agromeccanico di Bergamo si trova in una situazione difficile, secondo quanto affermato dal presidente di Confai Bergamo. La crescita improvvisa dei costi energetici e le condizioni di instabilità a livello mondiale hanno avuto un impatto diretto sulle imprese del comparto. Cattaneo ha evidenziato come le aziende agricole e le loro attività siano particolarmente colpite da questa crisi economica. La situazione resta complessa e richiede attenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“La situazione per le imprese in questo periodo è molto grave”. Non usa mezzi termini Pietro Cattaneo, Presidente di Confai Bergamo, nel descrivere lo stato attuale del comparto agromeccanico, messo sotto pressione dall’impennata dei costi energetici e da un contesto internazionale instabile. A pesare particolarmente è l’ aumento del prezzo del carburante agricolo: “Siamo passati da 0,75 euro al litro tra gennaio e febbraio a circa 1,40 euro oggi”, spiega Cattaneo. Un raddoppio che incide direttamente sulla sostenibilità economica delle imprese, proprio nella fase più importante per le campagne agricole della Bergamasca: è infatti il periodo...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Aumento dei costi energetici, l’allarme di Confai BergamoNelle ultime settimane, a causa dell’aggravarsi della situazione geopolitica, il comparto agromeccanico, agricolo, orticolo e dei trasporti si trova... Leggi anche: Coldiretti manifesta contro la guerra: "Agricoltura sotto pressione e costi alle stelle" Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Caro gasolio l’allarme di Confai Bergamo | Tariffe in aumento del 20%; Agricoltura in crisi | il divario sul carburante minaccia le imprese. Aumento dei costi energetici, l’allarme di Confai BergamoNelle ultime settimane, a causa dell’aggravarsi della situazione geopolitica, il comparto agromeccanico, agricolo, orticolo e dei trasporti si trova ad affrontare una situazione che definire critica è ... bergamonews.it Caro-gasolio: Confai Bergamo lancia l’allarme tariffeIl presidente del comparto agromeccanico Pietro Cattaneo: Esclusione dal tax credit inaccettabile, costi raddoppiati e disparità di trattamento Il presidente Cattaneo: Esclusione dal tax credit ina ... bergamonews.it