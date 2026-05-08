Costampress Bitonci | L' azienda va bene nonostante il fondo Quattro offerte per comprarla

L’assessore regionale allo Sviluppo economico ha comunicato che Costampress, un’azienda di pressofusione con più di 100 dipendenti situata a Scorzè, sta attraversando un momento difficile. Nonostante le difficoltà, ha affermato che l’azienda sta andando bene e che ci sono quattro offerte di acquisto sul tavolo. La situazione della società è sotto osservazione, anche alla luce del fondo di investimento coinvolto.

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