Costampress Bitonci | L' azienda va bene nonostante il fondo Quattro offerte per comprarla
L’assessore regionale allo Sviluppo economico ha comunicato che Costampress, un’azienda di pressofusione con più di 100 dipendenti situata a Scorzè, sta attraversando un momento difficile. Nonostante le difficoltà, ha affermato che l’azienda sta andando bene e che ci sono quattro offerte di acquisto sul tavolo. La situazione della società è sotto osservazione, anche alla luce del fondo di investimento coinvolto.
Arriva oggi, per bocca dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Massimo Bitonci, l'ultimo aggiornamento sulla situazione di Costampress, azienda di pressofusione di Scorzè, con oltre 100 addetti, che da mesi si trova in grave crisi per via dei comportamenti poco comprensibili (se non in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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