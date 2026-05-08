Così venivano alleggeriti i camion alla Roveri

I carabinieri della stazione Bologna Pilastro hanno arrestato in flagranza una coppia di cittadini moldavi, di 47 e 55 anni, accusati di furto aggravato in concorso. Durante le operazioni, è stato scoperto che i due avrebbero alleggerito i camion presso il deposito di Roveri. Le forze dell’ordine hanno eseguito i controlli e portato a termine l’arresto, che si aggiunge alle indagini in corso sulla vicenda.

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I carabinieri della stazione Bologna Pilastro hanno messo fine “alle attività” di una coppia di cittadini moldavi, di 47 e 55 anni, arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato in concorso. L'operazione è scattata nella zona industriale Roveri, in un’importante azienda di trasporti, che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Attenti alla truffa degli pneumatici forati: così venivano svuotate le carte di creditoFine dei giochi per un 49enne napoletano che da tempo riusciva a sottrarre denaro alle proprie vittime avvalendosi di una tecnica relativamente... Roma, così supermercati e anziani venivano colpiti con tecniche di distrazione: 7 arrestiSette persone sono state arrestate negli ultimi giorni a Roma nell’ambito di una serie di operazioni della Polizia di Stato contro i reati predatori.