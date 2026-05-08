A inizio aprile 2026, alcune immagini hanno mostrato la principessa ereditaria di Norvegia con cannule nasali per l’ossigeno, attirando l’attenzione dei media internazionali. La donna, nota per il suo ruolo nella famiglia reale, ha rivelato di soffrire di fibrosi polmonare, una malattia che colpisce i tessuti dei polmoni e rende difficile la respirazione. La diagnosi ha portato a un’attenzione crescente sulla sua condizione di salute.

All’inizio di aprile 2026 alcune fotografie hanno fatto il giro dei media internazionali: la principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia è apparsa per la prima volta in pubblico con le cannule nasali per l’ossigeno. Quelle immagini hanno riacceso l’attenzione su una malattia con cui la principessa convive da anni, la fibrosi polmonare. La diagnosi risale al 2018, e la malattia (cronica e progressiva) causa la formazione di tessuto cicatriziale nei polmoni, riducendo progressivamente la capacità di assorbire ossigeno. Nell’autunno del 2025 diversi esami hanno mostrato un’evoluzione negativa nella salute della principessa, e i medici hanno avuto con lei diverse conversazioni sulla possibilità di un trapianto polmonare.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Cos’è la fibrosi polmonare di cui soffre la principessa di Norvegia

Notizie correlate

Fibrosi polmonare, la malattia sottovalutata di cui soffre anche la principessa Mette-Marit di Norvegia. Sintomi, cause e possibili trattamentiChe cos’è la fibrosi polmonare e quanto è diffusa Le fibrosi polmonari rientrano nel gruppo delle pneumopatie infiltrative diffuse (ILD), un gruppo...

Un nuovo modello di cura per la fibrosi polmonare: il progettoCostruire un modello di cura multidisciplinare che elimini le disomogeneità assistenziali: con questo obiettivo nasce il progetto ‘Fibrosi polmonare...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: TG4: Fibrosi polmonare idiopatica Video; Bonus Asilo Nido 2026. Un aiuto concreto da conoscere meglio; Insufficienza epatica acuta e cronica: sintomi, cause e trattamento; Gli eventi di Maggio 2026 a cura delle Associazioni regionali LIFC.

Malattie rare respiratorie: che cos’è la Fibrosi Polmonare IdiopaticaIn Italia, la fibrosi polmonare idiopatica è stata inserita tra le malattie rare esenti da ticket nel 2017, in base al Decreto sui nuovi LEA del 12 marzo. Come spiegano gli esperti di Osservatorio ... iodonna.it

Fibrosi cistica: cos'è, sintomi, diagnosi. Si può curare (e prevenire)?Nel nostro Paese una persona su trenta è portatrice sana (senza saperlo) di fibrosi cistica, malattia genetica grave e degenerativa che colpisce prevalentemente l’apparato respiratorio e quello ... corriere.it

Che cos’è la stagflazione x.com

"Cos'è la vita Delirio. Cos'è la vita Illusione, appena chimera ed ombra, e il massimo bene è un nulla" Angiolo Tommasi " Lavandaia al lago di Massaciuccoli" Olio su tela 1924 Musei Civici, Pavia - facebook.com facebook