Cos’è la Blue Dot Fever | i biglietti invenduti che spingono artisti come Zayn e Post Malone a cancellare i tour

Il fenomeno della "Blue Dots Fever" ha colpito l'industria discografica, con artisti internazionali costretti a rinviare e cancellare concerti e tour a causa dei biglietti non venduti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Da Post Malone a Zayn Malik: la crisi della musica live“C’è qualcuno che chiede davvero così tanto? Mi fa sentire schifosamente in colpa”.

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