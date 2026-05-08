Cos’è la Blue Dot Fever | i biglietti invenduti che spingono artisti come Zayn e Post Malone a cancellare i tour
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Il fenomeno della "Blue Dots Fever" ha colpito l'industria discografica, con artisti internazionali costretti a rinviare e cancellare concerti e tour a causa dei biglietti non venduti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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