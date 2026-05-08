Cosa fare anche gratis a Trento dall’8 al 10 maggio | tutti gli eventi

Da trentotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 8 al 10 maggio, Trento propone un fine settimana ricco di eventi e iniziative aperte a tutti. Tra spettacoli, mostre, attività sportive e degustazioni, molte di queste sono gratuite e pensate per coinvolgere residenti e visitatori. Il programma include momenti dedicati alle tradizioni locali, eventi culturali e attività dedicate alle famiglie, offrendo diverse possibilità di partecipare senza spendere.

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.Il primo fine settimana di maggio porta in Trentino un ricco calendario di appuntamenti tra tradizione, cultura, sport, sapori del territorio e attività per famiglie. Dall’8 al 10 maggio, borghi, piazze, musei e vallate si.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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