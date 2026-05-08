Nel 2017, il direttore sportivo attuale del Lecce si trovò a Belgrado per concludere un acquisto, ma si lasciò coinvolgere da un giovane talento che aveva incontrato. La Fiorentina successivamente vendette quel giocatore alla Juventus a un prezzo oltre 50 volte superiore rispetto all’investimento iniziale. Recentemente, si è parlato del ritorno di un attaccante, che in passato era stato strappato a mezza Europa con una battuta alla mamma.

Se ne parla ancora, di quel colpo di fulmine. È il giugno del 2017, finale di stagione del Partizan Belgrado. Pantaleo Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, è in missione per chiudere l'operazione che porterà il difensore Nikola Milenkovic in viola. Quel giorno, però, i bianconeri di Belgrado schierano anche un diciassettenne che sta già facendo parlare di sé: Dusan Vlahovic. L'attaccante della nazionale giovanile serba ha già esordito in prima squadra nella stagione precedente, meritandosi sia il record di debuttante più giovane, che quello di goleador più verde. Insomma, il ragazzo non è proprio sconosciuto. Gli hanno messo gli occhi addosso l'Arsenal e la stessa Juventus.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corvino ritrova Vlahovic: lo strappò a mezza Europa con una battuta alla mamma, poi...

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