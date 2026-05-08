A Cortona sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per l’installazione di un nuovo impianto di metano nelle frazioni di Centoia e Pergo. Le autorità hanno annunciato i lavori senza specificare i tempi di realizzazione. Restano da capire come questa novità influenzerà i costi delle bollette delle famiglie locali e quali strutture pubbliche riceveranno benefici diretti dall’intervento.

? Domande chiave Come cambieranno i costi delle bollette per le famiglie di Centoia?. Quali strutture pubbliche beneficeranno direttamente del nuovo impianto?. Chi gestirà i prossimi cantieri nelle frazioni di Pietraia e Creti?. Perché l'amministrazione ha scelto di dare priorità proprio a queste zone?.? In Breve Oltre 10 chilometri di condotte serviranno abitazioni, scuole e impianti sportivi locali.. Collaborazione con società Estra e Nuove Acque per gas e risorse idriche.. Prossimi interventi previsti per le frazioni di Fratticciola, Pietraia e Creti.. Il sindaco di Cortona Luciano Meoni ha visitato oggi i cantieri per l’estensione delle reti del metano che porteranno il gas naturale nelle frazioni di Centoia e Pergo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cortona, arriva il metano: 2,5 milioni per le frazioni di Centoia e Pergo

Notizie correlate

Gricigliana: arriva il metano e tornano le strade in perfetto stato? Cosa sapere A Gricigliana conclusi lavori per rete metano da 370mila euro su 1.

Cortona, il sopralluogo del sindaco ai lavori per l’estensione delle reti del metanoIl sindaco di Cortona Luciano Meoni ha effettuato un sopralluogo ai cantieri in corso per l’estensione delle reti del metano ad alcune frazioni...