Cortina indagine sulla pista da bob | rischio danni alle casse pubbliche

A Cortina è in corso un’indagine sulla pista da bob dopo aver rilevato 112 difetti strutturali. Si cerca di capire chi sarà responsabile dei costi, stimati in centinaia di migliaia di euro, necessari per riparare i danni. L’indagine mira a chiarire come siano stati individuati i problemi e a individuare eventuali responsabilità legate alle procedure di controllo e manutenzione della struttura.

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? Punti chiave Chi pagherà i centinaia di migliaia di euro per i danni?. Come sono stati rilevati i 112 difetti strutturali nella pista?. Perché il CIO ha imposto il veto sulle competizioni di marzo?. Quanto peserà il deficit gestionale annuale sulle casse dei cittadini veneti?.? In Breve Relazione tecnica di Michele Titton segnala 112 criticità e stato di abbandono impianto.. Danni contestati dal Comune superano centinaia di migliaia di euro rispetto ai 130 milioni investiti.. Costi gestione annui previsti salgono da 94 mila a 600 mila euro dal 2027.. Veto CIO causa salto campionato italiano sport di scivolamento tra il 10 e 12 marzo.. La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha aperto un fascicolo per indagare sui potenziali danni erariali subiti dalla pista da bob di Cortina dopo le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cortina, indagine sulla pista da bob: rischio danni alle casse pubbliche Notizie correlate Veneto, la Corte dei Conti apre un’indagine sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina. Olimpiadi, la Corte dei Conti del Veneto apre un’indagine sulla pista da bob: nel mirino i danni all’impiantoLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pista da bob di Cortina, indagine della Corte dei conti del Veneto. Simico: Piena fiducia, corretto operato; Pista da bob, la Corte dei Conti apre un fascicolo: si indaga sui danni alla pista; Olimpiadi, istruttoria della Corte dei conti sui 134 milioni di extra costi per l’Arena Santa Giulia; C'è una nuova indagine che riguarda gli extracosti delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Cortina, bufera sulla pista da bob delle Olimpiadi 2026 da 118 milioni: la Corte dei Conti apre un’indagineSulla pista da bob a Cortina d'Ampezzo, costruita per le Olimpiadi invernali, dopo critiche e polemiche sui costi di costruzione (118 milioni più i costi di mantenimento, stimati in circa 400.000 euro ... tg.la7.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Corte di Conti indaga sulla pista da bob di CortinaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Corte di Conti indaga sulla pista da bob di Cortina ... tg24.sky.it , ` Compagne di squadra alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, e ora avversarie Stefania Constantini e Giulia Zardini Lacedelli si separano diventando leader di due nuove squadre, destinate a modificare lo scacchier - facebook.com facebook , ` Compagne di squadra alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, e ora avversarie Stefania Constantini e Giulia Zardini Lacedelli si separano diventando leader di due nuove squadre, destinate a modificare lo scacchier x.com