Corriere dello Sport | Napoli il mercato dei rientri vale 65 milioni

Il Napoli sta definendo il futuro di Antonio Conte, mentre si concentra anche sulla gestione dei giocatori rientrati dai prestiti. Secondo quanto riportato, il valore complessivo di questa operazione di rientro si aggira intorno ai 65 milioni di euro. La società sta valutando le opzioni per integrare questi calciatori nella rosa o pianificare eventuali cessioni. La situazione resta in evoluzione e dipende dalle decisioni che saranno prese nelle prossime settimane.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli attende di sciogliere il nodo legato al futuro di Antonio Conte, ma intanto la dirigenza è chiamata a gestire un altro fronte decisivo: quello dei calciatori di ritorno dai prestiti. Un gruppo di giocatori che pesa enormemente sul bilancio e che rappresenta un patrimonio tecnico ed economico da valorizzare nel miglior modo possibile. Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport spiega come il club azzurro si ritrovi a dover amministrare un capitale “congelato” da circa 65 milioni di euro, frutto soprattutto degli investimenti effettuati per Lorenzo Lucca e Noa Lang.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il mercato dei rientri vale 65 milioni” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, svolta FIGC sui conti: sbloccato il nodo mercato” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli-Milan anche sul mercato: sfida totale per Goretzka” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Como-Napoli: le probabili formazioni di Fabregas e Conte; Ecco quando il Napoli può festeggiare l’ingresso in Champions: le combinazioni; Napoli, si decide il futuro di Conte: dall’incontro con De Laurentiis all’ombra di Sarri; Roma, Manna è la scelta di Dan Friedkin e Gasperini: il piano per convincere De Laurentiis. Corriere dello Sport: Napoli, il mercato dei rientri vale 65 milioniIl Napoli attende di sciogliere il nodo legato al futuro di Antonio Conte, ma intanto la dirigenza è chiamata a gestire un altro fronte decisivo: quello dei calciatori di ritorno dai prestiti. Un ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, McTominay vuole la doppia cifra: Conte si affida ancora al suo leaderScott McTominay punta il Bologna e un altro traguardo personale in una stagione che lo ha consacrato definitivamente come uno dei simboli del Napoli di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese vuole ... napolipiu.com Corriere della Sera. . Siamo in diretta da Milano Civil Week, il Festival del Corriere della Sera e Buone Notizie. “Insieme. La società della fiducia” è il filo conduttore di questa ottava edizione, inaugurata con una lettura collettiva per i 150 anni del Corriere della facebook