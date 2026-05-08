Corre per attraversare la strada arriva un autobus e lo centra in pieno

Un incidente si è verificato ad Ancona quando una persona, attraversando la strada di corsa, non ha notato l’arrivo di un autobus e è stata investita. L’impatto si è verificato mentre il veicolo si avvicinava, senza che ci siano state possibilità di evitarlo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni della persona coinvolta non sono state rese note.

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ANCONA - Ha attraversato la strada di corsa senza accorgersi dell’arrivo di un autobus ed è stato centrato in pieno. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata all’angolo tra via Giordano Bruno e via Don Bosco, ad Ancona. Ferito un uomo di 65 anni che, nell’impatto, ha battuto violentemente la.🔗 Leggi su Anconatoday.it Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Corre, sgomma e sbanda. Con la Golf centra una Bmw e un’Audi in sostaHa iniziato a sgommare e a correre a folle velocità, si è immesso all’incrocio di via Castelnuovo, ha perso il controllo e si è schiantato contro due... Leggi anche: Il modo più intelligente di attraversare l’Atlantico è volare in pieno comfort Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Strade groviera, il Comune corre ai ripari dopo il maltempo; Velocità a tutti i costi. C'è ancora spazio per la lentezza?; Da Piazza a Piazza, 40esima edizione. 75 km in due giorni senza attraversare il Bisenzio; Pierpaolo Rossi alla Stramilano con il numero 1606 nel ricordo della sorella Michela vittima del sisma dell'Aquila. ANCONA - Il Comune di Ancona corre ai ripari per il nuovo nido Sabin: stanziati 335.000 euro extra per coprire i rincari e varianti tecniche. L'investimento Pnrr sale a 3,1 milioni - facebook.com facebook Arisa sul red carpet corre da Matilda De Angelis per dirle: “sei bellissima e anche molto molto brava, soprattutto brava e anche bella, cioè uguale… stesso livello: massimo!” @PremiDavid #David71 #daviddidonatello x.com