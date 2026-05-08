Corpo forestale giurano 46 nuovi agenti | in servizio da lunedì
Questa mattina sono stati giurati 46 nuovi agenti del corpo forestale della Regione siciliana. I partecipanti, vincitori di un concorso bandito nel 2021, entreranno in servizio a partire da lunedì. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità competenti, che hanno assistito al momento ufficiale del giuramento. I nuovi agenti si preparano ad assumere le loro funzioni nelle aree di competenza regionale.
Hanno giurato questa mattina i primi 46 agenti del corpo forestale della Regione siciliana, vincitori del concorso bandito nel 2021. La cerimonia si è svolta al campo ostacoli della Favorita di Palermo alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, dell'assessore al Territorio e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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