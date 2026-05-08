Copasir vigila sulla Cina | il rischio di una cortina di silicio

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha avviato un’attività di vigilanza sui legami tra l’Italia e la Cina, con particolare attenzione ai flussi finanziari provenienti dal paese asiatico. Recentemente, sono emerse domande su come uno sconto del 40% possa influire sulla sovranità nazionale e sulla necessità di controllare le transazioni cinesi sul territorio italiano. La questione riguarda la tutela degli interessi nazionali e la gestione di potenziali rischi legati alle attività economiche straniere.

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? Domande chiave Come può uno sconto del 40% compromettere la sovranità nazionale? Perché il Copasir deve monitorare i flussi finanziari cinesi in Italia? Quali rischi nascondono i prestiti opachi della Via della Seta? Come influisce la gestione delle reti 5G sulla sicurezza dello Stato??? In Breve Sconti cinesi del 30% o 40% sulle infrastrutture per imporre subordinazione tecnologica. In Nicaragua oneri e commissioni sui prestiti raggiungono il 50% del valore. Zambia registra nel 2020 debito ve .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Copasir vigila sulla Cina: il rischio di una cortina di silicio Notizie correlate Leggi anche: Dalla cortina di ferro a quella di silicio. La minaccia cinese secondo Motkin Cina (ancora) nel mirino. La nuova indagine del CopasirSono passati quasi sette anni dalla chiusura della prima grande indagine del Copasir, il Comitato per la sicurezza della Repubblica, sugli...