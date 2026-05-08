Controllo antidroga in strada | arrestato 26enne con hashish e contanti

Durante un controllo antidroga nel quartiere Tamburi di Taranto, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 26 anni con precedenti. Nella sua disponibilità sono stati trovati hashish e una somma di denaro contante. L’arresto è avvenuto in seguito alla perquisizione e al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro. La vicenda si inserisce in un’operazione più ampia contro il traffico di droga nella zona.

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Tarantini Time Quotidiano Operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Tamburi di Taranto, dove un 26enne con precedenti è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato individuato dagli agenti della sezione Falchi mentre sostava lungo via Buonarroti, appoggiato a uno scooter di grossa cilindrata. L’atteggiamento, giudicato sospetto, ha spinto i poliziotti a procedere con un controllo. Durante le verifiche, il 26enne ha mostrato un evidente stato di agitazione, elemento che ha portato gli agenti ad effettuare una perquisizione personale. L’attività ha consentito di rinvenire due panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 200 grammi, nascosti nelle tasche della giacca.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Controllo antidroga in strada: arrestato 26enne con hashish e contanti DALLA VIGNA ALLA DROGA, CINQUE ARRESTI TRA RIESI E PALERMO Notizie correlate Fermato per un controllo, trovato con cocaina, hashish, marijuana e contanti: arrestato 33enneUn italiano di 33 anni è finito in manette dopo essere stato fermato intorno alle 3 del mattino a Pegli da una pattuglia dei carabinieri. Vende droga in strada: beccato con hashish e contanti, arrestato 24enneTempo di lettura: < 1 minutoOperazione antidroga nella notte nel capoluogo casertano, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno tratto in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tamponi antidroga di ultima generazione per i test in strada; Controlli antidroga in zona via Battisti: al setaccio diversi negozi; Stretta su bus e tir in autostrada, i controlli sulla A1. Nei guai autisti positivi alla cocaina; Cassino, controlli antidroga della Polizia: hashish e violazioni al Codice della Strada. Tamponi antidroga di ultima generazione per i test in stradaRilevano ogni tipo di stupefacente, compresi fentanil e chetanina, ma poi tocca ai laboratori. Un seminario per le forze dell'ordine a Trieste ... rainews.it DROGA BARI Bari, inseguimento sulla SS100: maxi-sequestro di droga, tre arrestiAll’interno del veicolo è stato scoperto un primo quantitativo di 1,8 chilogrammi di hashish, suddiviso in panetti e nascosto in un vano ... statoquotidiano.it Fuga sulla Pontebbana e inseguimento da film! Un controllo stradale si trasforma in un’operazione antidroga: scoperti oltre 5 kg di hashish nascosti in confezioni di proteine “fragola e banana” Un carico da oltre 50mila euro Arrestato un 26enne #Ud facebook