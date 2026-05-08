Contro la Juventus la prima chance di blindare la salvezza | il Lecce ci prova

Il Lecce si prepara a sfidare la Juventus nel match di sabato sera alle 20, dopo aver ottenuto una vittoria contro Pisa e aver raggiunto il terzo risultato utile consecutivo, con i pareggi contro Fiorentina e Verona. La squadra cerca di consolidare la propria posizione in classifica e di ottenere punti importanti in vista della salvezza. La partita rappresenta una prima occasione per il Lecce di aumentare le possibilità di rimanere in Serie A.

LECCE - Sulla scia della vittoria a Pisa, terzo risultato utile di file dopo i pareggi con Fiorentina e Verona, il Lecce affronta la Juventus (sabato alle 20.45) con la consapevolezza di essere davvero sempre più vicino al traguardo della quarta salvezza consecutiva: quattro lunghezze di vantaggi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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