Contrada Formosa | Una viabilità da rivedere serve un intervento concreto

Contrada Formosa, situata vicino alla strada principale per Lecce, continua a mostrare problemi di viabilità che interessano i residenti. Un consigliere comunale ha segnalato la necessità di interventi concreti per migliorare la situazione, sottolineando come le criticità persistano e influenzino la vita quotidiana della zona. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso una comunicazione ufficiale.

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Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere comunale Alessandro Antonino (Impegno per Brindisi)Contrada Formosa, a ridosso della statale per Lecce, continua a presentare criticità che incidono sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti. Solo recandosi sul posto è possibile rendersi realmente.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Mosco: «Serve un intervento concreto e strutturale per rafforzare la tutela della salute mentale»Un presidio psicologico più vicino ai cittadini, integrato nella sanità territoriale e capace di intercettare in anticipo i bisogni di chi vive... Strade e viabilità a Faenza, Liverani (Area Liberale): "Asfalti deteriorati, serve un intervento urgente"A pochi mesi dalle elezioni comunali, la campagna elettorale a Faenza si scalda e a tornare oggetto di discussione sono le condizioni del manto...