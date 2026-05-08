Continua la morìa di edicole in città chiude anche quella davanti al Maurolico

Un’altra edicola in città ha chiuso i battenti, questa volta quella situata davanti al liceo classico “Maurolico”, tra corso Cavour e via Oratorio San Francesco. Il chiosco, presente per molti anni in quella zona, non sarà più operativo e rappresenta un esempio della crescente chiusura di punti vendita di quotidiani e riviste in diverse aree urbane. La decisione di chiudere è stata comunicata recentemente e si aggiunge alle altre chiusure di edicole avvenute nel centro cittadino.

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Continua la morìa di edicole in città. Chiude anche quella del “Maurolico” ovvero il chiosco che per decenni è stato un punto di riferimento tra corso Cavour e via Oratorio San Francesco, a pochi metri dall'ingresso del noto liceo classico. In tanti frequentavano il chiosco gestito dalla famiglia.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Quante edicole sono rimaste a Roma? I numeri del declino e la resistenza di chi non chiudeLa crisi nella vendita di quotidiani e periodici, la riduzione dei certificati e le norme del nuovo codice della strada stanno comportando la... Leggi anche: “Senigallia, luce dell’Adriatico”: la storia di una città marchigiana è anche quella di tutta Italia Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pesci morti in diversi canali, sale la preoccupazione della popolazione. Ecco cosa sta accadendo, il Wwf: Fenomeno in buona parte riconducibile al ciclo biologico; Laghetto di via Europa, tra allarme ambientale e attese: cittadini e associazioni chiedono risposte concrete -; Pesci morti nel Garda, il WWF: Fenomeno naturale, evitare inutili allarmismi; L’analisi del sindaco di Fano sui settori produttivi: Le lottizzazioni sbloccate, l’edilizia tira. Sono in sofferenza i negozi al... La morìa di attività? Qui si è scelto di sostenere la grande distribuzioneMarco Giangrandi ha chiuso nel gennaio 2025 il suo negozio in piazza della Libertà acquartierandosi fuori dal centro storico.Dieci ... msn.com Meteo Weekend, cambia la Previsione: le Regioni Coinvolte ...Continua - facebook.com facebook La stagione del Real Madrid continua ad essere più che mai tormentata. Dopo la protesta sui social network dei tifosi nei confronti di Kylian Mbappé, un nuovo caso scoppia nello spogliatoio madridista. x.com