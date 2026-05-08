Conte si commuove parlando del figlio Niccolò allettato un anno e mezzo per una sofferenza psicosomatica

Durante un intervento pubblico, Giuseppe Conte ha condiviso il dolore legato alla malattia del suo figlio Niccolò, che ha trascorso un anno e mezzo allettato a causa di una sofferenza psicosomatica. L’ex presidente del Consiglio ha descritto i momenti difficili affrontati in quegli anni, anche durante il periodo della pandemia, e ha spiegato le sfide quotidiane legate alla condizione del suo bambino. La testimonianza ha suscitato empatia tra i presenti.

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Nel podcast “One More Time”, Giuseppe Conte racconta il dramma vissuto durante il Covid con il figlio Niccolò, rimasto a letto per quasi due anni per un male psicosomatico. L’ex premier ha spiegato il delicato percorso di recupero del ragazzo, portato avanti durante un’esperienza di governo a sua volta complicata, fra il difficile rapporto con Salvini e le oggettive criticità politiche dettate dalla pandemia. Giuseppe Conte, il rapporto con Niccolò Un racconto intimo, politico e familiare quello di Giuseppe Conte nel podcast “One More Time” di Luca Casadei. L’ex premier ha ripercorso gli anni trascorsi a Palazzo Chigi, soffermandosi soprattutto sul periodo della pandemia e sulle difficoltà vissute in privato mentre guidava il Paese durante l’emergenza sanitaria.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Conte si commuove parlando del figlio Niccolò, "allettato un anno e mezzo per una sofferenza psicosomatica" Notizie correlate Nicola Gratteri si commuove parlando di una vita sotto scorta da Berlinguer, "l'ho visto con gli occhi lucidi"Ospite a È sempre Cartabianca su Rete 4 il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha raccontato delle tante minacce ricevute, delle difficoltà e delle... Leggi anche: Un'operatrice del 118 salva una donna parlando al telefono col figlio di 4 anni, «Mamma dorme e non si sveglia» Altri aggiornamenti Si parla di: Vieri: Scudetto? Conte sfortunato, aveva una grande rosa in mano senza gli infortuni; Futuro De Bruyne, dal Belgio: Permanenza incerta! Il calcio di Conte non lo esalta…. Conte si commuove parlando del figlio Niccolò, allettato un anno e mezzo per una sofferenza psicosomaticaGiuseppe Conte racconta il dramma del figlio NIccolò, malato durante il Covid, e gli anni difficili vissuti a Palazzo Chigi ... virgilio.it