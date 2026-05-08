Conte si commuove parlando del figlio Niccolò allettato un anno e mezzo per una sofferenza psicosomatica
Durante un intervento pubblico, Giuseppe Conte ha condiviso il dolore legato alla malattia del suo figlio Niccolò, che ha trascorso un anno e mezzo allettato a causa di una sofferenza psicosomatica. L’ex presidente del Consiglio ha descritto i momenti difficili affrontati in quegli anni, anche durante il periodo della pandemia, e ha spiegato le sfide quotidiane legate alla condizione del suo bambino. La testimonianza ha suscitato empatia tra i presenti.
Nel podcast “One More Time”, Giuseppe Conte racconta il dramma vissuto durante il Covid con il figlio Niccolò, rimasto a letto per quasi due anni per un male psicosomatico. L’ex premier ha spiegato il delicato percorso di recupero del ragazzo, portato avanti durante un’esperienza di governo a sua volta complicata, fra il difficile rapporto con Salvini e le oggettive criticità politiche dettate dalla pandemia. Giuseppe Conte, il rapporto con Niccolò Un racconto intimo, politico e familiare quello di Giuseppe Conte nel podcast “One More Time” di Luca Casadei. L’ex premier ha ripercorso gli anni trascorsi a Palazzo Chigi, soffermandosi soprattutto sul periodo della pandemia e sulle difficoltà vissute in privato mentre guidava il Paese durante l’emergenza sanitaria.🔗 Leggi su Virgilio.it
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