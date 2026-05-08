Sabatini ha rivelato le percentuali relative alle trattative tra Conte e De Laurentiis, indicando l’avanzamento delle trattative per il rinnovo e le decisioni tecniche per la prossima stagione. La discussione si concentra sulle possibilità di conferma dell’allenatore e sui piani futuri del club, con attenzione alle percentuali che rappresentano le probabilità di un accordo. La questione riguarda anche le scelte di mercato e la costruzione della rosa.

Il futuro del Napoli passa anche dai rinnovi e dalle scelte tecniche per la prossima stagione. Tra i temi più delicati c’è quello legato ad Amir Rrahmani, ancora al centro delle valutazioni del club azzurro. A parlarne è stato Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Marte durante “Siamo Tutti Allenatori”. Il giornalista ha sottolineato il valore del difensore kosovaro, mettendolo anche a confronto con altri investimenti recenti fatti dal Napoli nel reparto arretrato. “Rinnovo di Rrahmani? E’ vero che l’ingaggio che chiede è alto, l’età non deve passare in secondo piano, ma è altrettanto vero che per Buongiorno e Beukema son stati spesi tanti soldi e quei soldi li spenderei più per un difensore come Rrahmani.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte-De Laurentiis, Sabatini svela le percentuali

Notizie correlate

Sabatini rivela: «Conte in Nazionale perché non sopporta più l’impegno a Napoli! E De Laurentiis ha questo tornaconto»di Redazione JuventusNews24Sabatini rivela: «Conte vorrebbe allenare la Nazionale perché non sopporta più l’impegno a Napoli».

Sandro Sabatini: “De Laurentiis potrebbe liberare di Conte in cambio di una proroga sulla multiproprietà”Intervenuto a Radio Marte, Sandro Sabatini ha rivelato un retroscena sul possibile addio di Conte al Napoli.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Walter Sabatini: A Roma il calcio è diventato avanspettacolo. Napoli? Non credo che De Laurentiis voglia perdere Conte e Manna; Futuro Conte, Sabatini: Non rimane a Napoli senza rinnovo!, poi sul futuro Ct dell'Italia: Sarà uno di questi 3; La fantasia di Sabatini: Conte-Milan, Sarri-Napoli, Allegri/Ranieri in Nazionale; Sportitalia - Incontro Conte-De Laurentiis a fine stagione! Svelati i temi per centrare il terzo anno.

Conte-De Laurentiis, Sabatini svela le percentualiForzAzzurri.net - Conte-De Laurentiis, Sabatini svela le percentuali Il futuro del Napoli passa anche dai rinnovi e dalle scelte tecniche per la prossima stagione. Tra i ... forzazzurri.net

Sabatini: Conte al Milan? Se Allegri va in nazionale perché no?!Nel suo intervento a Radio Marte, Sandro Sabatini ha parlato del futuro di Conte e Allegri: Il futuro di Conte e il summit imminente con De Laurentiis? Conte ha ancora un anno di ... tuttojuve.com

Settimana prossima ci sarà l'incontro tra De Laurentiis e Antonio Conte - facebook.com facebook