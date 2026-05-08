Weekend ricco di appuntamenti a Poggio. Domani, alle 11, nella sala della Giostra del palazzo comunale, don Alfredo Jacopozzi parlerà della " Teologia della bellezza: riflessioni intorni ai linguaggi dell’arte". Al termine dell’incontro "Conservazioni celesti. Soffici e l’arte sacra", una visita guidata al museo dedicato ad Ardengo Soffici a cura della direttrice Giovanna Uzzani. Sempre sabato nella sala della Giostra, alle 17, presentazione del libro “Prima che arrivi l’alba” di Luca Paoli. Sarà presente l’autore insieme all’assessore alla cultura Diletta Bresci. Domenica 10 maggio, invece, è dedicata all’ arte e alla musica con la rassegna “Dai Medici al Novecento”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conservazioni celesti: "Soffici e l’arte sacra"

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