Consegne di droga a bordo dell' auto in casa migliaia di euro e una pistola | tre uomini in carcere

Mercoledì, la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini di origini albanese, due di 36 anni e uno di 27, ritenuti coinvolti in un’attività di spaccio di droga nelle zone di Imola e Ravenna.Durante le operazioni sono state trovate all’interno di un’auto consegne di sostanze stupefacenti, mentre in una abitazione sono stati sequestrati circa 5.000 euro in contanti e una pistola.

Mercoledì la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre albanesi, due 36enni e un 27enne, ritenuti responsabili di essere parte di una rete di spaccio di sostanze stupefacenti sui territori di Imola e Ravenna. L’operazione è scaturita da alcune informazioni acquisite dal Commissariato di Imola.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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