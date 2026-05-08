Confesercenti | Esplosione incontrollata di sagre le proloco uccidono la ristorazione

Negli ultimi anni, si è registrata una crescita significativa di sagre organizzate dalle Proloco in tutta la provincia. Secondo Confesercenti, questa diffusione ha portato a un aumento del numero di eventi gastronomici, spesso senza un’adeguata regolamentazione. La presenza di queste manifestazioni è considerata da alcuni come un fattore che potrebbe danneggiare la ristorazione tradizionale, contribuendo a una saturazione del settore.

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«Negli ultimi anni, in tutta la provincia, stiamo assistendo a un’esplosione incontrollata di “sagre” organizzate dalle Proloco locali. Ogni weekend, spuntano locandine che promettono la “Sagra del fritto misto”, la “Sagra dei pisarei e fasò” o quella della “picula ‘d caval”. Peccato che di tutte.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Come uccidono le brave ragazze 2: svelata la data di uscitaArriva la nuova stagione della serie si baserà sul secondo libro della saga di Holly Jackson, "Brava ragazza, cattivo sangue" La serie crime “Come... Le pulsioni belliche uccidono la politicaSulla Verità di ieri mi sono ritrovato due tesi che solo in giornali indipendenti e liberi si possono leggere. Altri aggiornamenti Confesercenti Arezzo: Mario Landini confermato presidenteArezzo, 23 marzo 2026 – Confesercenti Arezzo: Mario Landini confermato presidente. La nomina al termine della partecipata assemblea elettiva alla sala Camu del Palazzo di Fraternita. Mario Landini ... lanazione.it Confesercenti, migliorano le condizioni di vita ma il 2026 si apre nell'incertezzaCrescita dell'occupazione e rallentamento dell'inflazione spingono verso un leggero miglioramento le condizioni di vita degli italiani nel 2025, riducendo la quota di popolazione esposta a fenomeni di ... ansa.it