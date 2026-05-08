Confagricoltura | Più tutele per le aree interne
Confagricoltura ha dichiarato che è necessario rafforzare le tutele per le aree interne, evidenziando che la protezione del patrimonio forestale non può essere gestita solo in situazioni di emergenza o limitandosi a non intervenire. La posizione si concentra sulla richiesta di interventi più strutturati e duraturi per salvaguardare le risorse naturali di queste zone. La questione è stata sollevata in un contesto di discussione più ampia sulla gestione ambientale.
"La tutela del patrimonio forestale non può essere affrontata esclusivamente in termini emergenziali o privilegiando l’assenza di intervento". Anche il presidente di Confagricoltura Lucca Guido Favilla interviene a “fiamme spente“ sul Monte Faeta. "L’abbandono delle superfici forestali — spesso di proprietà privata — rappresenta oggi uno dei principali fattori di rischio in relazione agli incendi e al dissesto idrogeologico. Interventi quali il diradamento, la manutenzione, la realizzazione di infrastrutture forestali e la valorizzazione della filiera del legno non sono elementi di criticità, bensì strumenti fondamentali di prevenzione e tutela".🔗 Leggi su Lanazione.it
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