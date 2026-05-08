Confagricoltura | Più tutele per le aree interne

Confagricoltura ha dichiarato che è necessario rafforzare le tutele per le aree interne, evidenziando che la protezione del patrimonio forestale non può essere gestita solo in situazioni di emergenza o limitandosi a non intervenire. La posizione si concentra sulla richiesta di interventi più strutturati e duraturi per salvaguardare le risorse naturali di queste zone. La questione è stata sollevata in un contesto di discussione più ampia sulla gestione ambientale.

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"La tutela del patrimonio forestale non può essere affrontata esclusivamente in termini emergenziali o privilegiando l’assenza di intervento". Anche il presidente di Confagricoltura Lucca Guido Favilla interviene a “fiamme spente“ sul Monte Faeta. "L’abbandono delle superfici forestali — spesso di proprietà privata — rappresenta oggi uno dei principali fattori di rischio in relazione agli incendi e al dissesto idrogeologico. Interventi quali il diradamento, la manutenzione, la realizzazione di infrastrutture forestali e la valorizzazione della filiera del legno non sono elementi di criticità, bensì strumenti fondamentali di prevenzione e tutela".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confagricoltura: "Più tutele per le aree interne" Notizie correlate Sisma del 2016, più servizi nelle aree interne: coinvolte le comunità montaneSi amplia alle comunità montane la rete di informazione e orientamento rivolta ai cittadini dei comuni dell’area del sisma del 2016, con l’obiettivo... Benessere psicologico giovani, allarme ritiro sociale per 200mila adolescenti (5,7%): le aree interne si rivelano più sicure delle città (4,4% contro 7%)La ricerca DAAI svela duecentomila adolescenti in ritiro sociale: la scuola crea forti ansie, mentre le aree interne offrono protezione L'articolo . Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Confagricoltura: Più tutele per le aree interne; Lo sgambetto dell’Europa : Invasi dal riso della Cambogia. A rischio la tenuta delle aziende; Lupi avvelenati nel Parco, Confagricoltura: Danno per ambiente e allevatori; Il mondo agricolo a confronto. Confagricoltura: Più tutele per le aree interneLa tutela del patrimonio forestale non può essere affrontata esclusivamente in termini emergenziali o privilegiando l’assenza di intervento. Anche ... lanazione.it Lupi avvelenati nel Parco, Confagricoltura: Danno per ambiente e allevatoriLupi avvelenati nel Parco, Confagricoltura: Danno per ambiente e allevatori , silenzio delle valli tra Pescasseroli e Alfedena ... laquilablog.it "Con questa iniziativa, Confagricoltura sta dando un importante contributo al cambio di paradigma nella strategia agricola dell'Italia a cui aspiriamo" @Piantedosim Min. dell'Interno #agricolturafuturo x.com Confagricoltura Latina sarà presente a Milano il 7, 8 e 9 maggio per “L’Agricoltura, il Futuro”, l’evento promosso da Confagricoltura nazionale che riunirà istituzioni, imprese ed esperti per costruire una visione strategica del settore agricolo dei prossimi anni. A - facebook.com facebook