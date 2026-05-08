Confagricoltura | Caro verdure? Gli orticoltori non sono speculatori ma le prime vittime

Confagricoltura ha commentato i recenti rincari delle verdure, sottolineando che gli orticoltori non sono speculatori, ma le prime vittime di un aumento dei costi. Secondo l’associazione, attribuire loro la responsabilità dei prezzi più alti significa considerare solo l’ultimo step della filiera, senza tenere conto delle spese cresciute in fase di produzione, confezionamento e trasporto.

“Attribuire agli orticoltori la responsabilità dei rincari delle verdure significa leggere solo l’ultimo passaggio della filiera, ignorando l’aumento improvviso dei costi che le aziende agricole stanno sostenendo in campo, nel confezionamento e nella logistica”. È quanto afferma Matteo Brunelli.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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