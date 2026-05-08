Condor Airlines ha avviato tre voli settimanali da Venezia a Francoforte, collegata a un ampio network internazionale. La compagnia ha segnalato un aumento delle richieste di biglietti provenienti da clienti statunitensi ed europei, sia per motivi di turismo che di affari. La responsabile italiana di Condor ha specificato che gli italiani preferiscono destinazioni come gli Stati Uniti, il Canada, l’Alaska, i Caraibi e la Giamaica.

Lorna Dalziel, Country manager Italia di Condor, compagnia aerea con sede a Francoforte, spiega la scelta di investire sullo scalo veneto: "Gli italiani? Scelgono gli Usa, Canada, Alaska, quindi Cancun e i Caraibi, Giamaica compresa. Bangkok resta la seconda meta preferita, poi Zanzibar (Tanzania) e Mombasa (Kenya), entrambe in Africa". Per il lungo raggio Condor, che accompagna circa 10 milioni di viaggiatori l'anno verso 70 destinazioni nel mondo, ed ha una delle flotte più giovani d'Europa, ha introdotto il nuovo Airbus A330neo. L’illusione è la forma di verità del cinema. Quando gli attori recitano creano vite e quando ci sono vite c’è.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Condor Airlines, 3 voli da Venezia a Francoforte e da lì , con il suo network, in tutto il mondo: "Richiesta crescente, per turismo e affari, da Usa ed Europa"

Notizie correlate

Aereo United Airlines colpisce furgone durante l'atterraggio in New Jersey, era partito da Venezia: il videoUn aereo della compagnia United Airlines partito da Venezia ha colpito un furgone in fase di atterraggio in New Jersey, negli Stati Uniti d’America.

Guerra in Iran, caos nei cieli: spazi aerei chiusi e voli cancellati da tutto il mondo. Cosa succedeSpazi aerei chiusi, aeroporti danneggiati e compagnie costrette a fermare le rotte.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Voli USA dall’Italia in forte crescita: Condor triplica le rotte e punta su Francoforte; Condor sbarca a Venezia con tre voli per Francoforte; Condor lancia la nuova rotta Venezia-Francoforte con tre voli al giorno: Fiducia nel mercato italiano; Condor Airlines: è boom per le rotte da e per glUsa.

Condor lancia la nuova rotta Venezia-Francoforte con tre voli al giorno: Fiducia nel mercato italianoDopo Milano e Roma, la compagnia aerea tedesca punta sulla città lagunare, dove cresce la domanda internazionale dagli Usa e dall’Europa, per turismo e viaggio d’affari ... quotidiano.net

Voli USA dall’Italia in forte crescita: Condor triplica le rotte e punta su FrancoforteIl settore dei voli internazionali in partenza dall’Italia sta attraversando una fase di forte espansione, con una richiesta crescente di collegamenti verso le destinazioni di tutto il ... ilmessaggero.it

Ciao Condor Airlines, si sta bene a Venezia 3 voli al giorno, infinite destinazioni. Scopri di più: https://www.veneziaairport.it/it_it/condor-decolla-a-venezia #AeroportoDiVenezia #VeneziaAirport #Condor - facebook.com facebook