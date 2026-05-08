Durante il concerto di Silvestri, il governo ha espresso opposizione alla decisione di spostare la sede dell’evento vicino al lago, citando problemi di accesso. Gli organizzatori hanno dichiarato che il lago è diventato difficile da attraversare, impedendo la navigazione. A maggio, migliaia di turisti sono riusciti ad arrivare all’isola grazie a servizi di trasporto specifici, ma ora si prevede che le difficoltà di accesso possano aumentare.

? Domande chiave Perché gli organizzatori temono che il lago sia diventato innavigabile?. Come hanno fatto migliaia di turisti a raggiungere l'isola a maggio?. Chi deve gestire il conflitto tra trasporti e flussi turistici?. Quali danni economici rischia l'Isola Maggiore per il concerto spostato?.? In Breve Mariapia Scarpocchi e Silvia Silvi temono danni economici per Isola Maggiore.. Livello del lago inferiore di 20 centimetri rispetto allo scorso anno.. 9mila persone trasportate durante le festività pasquali verso l'isola.. Prossimo appuntamento fondamentale per la mobilità previsto il 2 giugno.. L’assessora ai Laghi Simona Meloni ha espresso forte contrarietà verso la decisione di Moon in June di spostare il concerto di Daniele Silvestri dal 18 luglio dall’Isola Maggiore al Campo del Sole di Tuoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Concerto Silvestri: Meloni contro il cambio di sede per il lago

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