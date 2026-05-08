Il film “Tutta la vita davanti” presenta una narrazione che riflette su un futuro che non teme l'invecchiamento, o su un presente incerto su quale strada seguire. La pellicola esplora le sfide di un personaggio che si confronta con le proprie scelte e il passare del tempo, offrendo uno sguardo diretto sulla quotidianità e le tensioni di una vita in equilibrio tra passato e futuro.

Lo specchio di un futuro che non ha paura di invecchiare, o forse di un presente che non sa bene dove poggiare lo sguardo. Quella ‘vita davanti’ che dà il nome alla rassegna spezzina al Dialma non è una promessa rassicurante. Arrivato alla sua quarta edizione, il festival ‘Tutta la vita davanti’, progetto targato Scarti Centro di produzione teatrale d’innovazione, proietta le visioni della regista Alice Sinigaglia e di Francesca Lombardi. La kermesse, nata in collaborazione con FuoriLuogo15, si snoda attraverso una tre giorni di programmazione densa, da oggi a domenica, ma è nel suo debutto che rivela immediatamente la propria natura ibrida e coraggiosa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con ’Tutta la vita davanti’

Tutta la vita Davanti

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