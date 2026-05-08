Con Straverona la corsa è sport cultura tradizione e solidarietà

La 43ª edizione di Straverona è stata presentata al Liston 12 di Piazza Bra. La corsa si svolgerà domenica 17 maggio e vedrà il centro storico e le zone collinari circostanti animarsi con migliaia di partecipanti e spettatori. La manifestazione combina aspetti sportivi, culturali, tradizionali e di solidarietà, trasformando la città in un grande palcoscenico all'aperto.

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La 43ª edizione di Straverona è stata presentata al Liston 12 di Piazza Bra.La manifestazione podistica, in programma per domenica 17 maggio, trasformerà ancora una volta il centro storico e le alture circostanti in un palcoscenico a cielo aperto per migliaia di cittadini e turisti.Durante la.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Giornata Internazionale della donna, a Monte Sant'Angelo appuntamento con sport, cultura, solidarietà e percorsi educativiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di... Leggi anche: Pedagnalonga, torna la corsa che unisce sport, tradizione e promozione del territorio Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Vivi con Radio Pico la Straverona 2026; Straverona ritorna per la 43ª edizione: si corre il 17 maggio; Domenica 17 maggio torna la StraVerona; Verona la core e la se gode. Il 17 maggio torna la Straverona. Di corsa verso la primavera: torna il Trittico StraveronaDopo il successo dello scorso anno, l’Associazione Straverona ASD, in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal di Verona, ripropone il Trittico Straverona 2026, una classica per gli amanti ... fidal.it L’Università che corre Continuano gli incontri aperti alla famiglia @instaunivr in vista della @straverona del prossimo 16 Maggio. Gli allenamenti di preparazione alla camminata/corsa non competitiva (di 5, 10 o 20 kilometri) sono pensati per corrid facebook