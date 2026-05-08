Comune bilancio solido | L’impegno rispettato per lo stadio e Palaterme

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rendiconto della gestione 2025 del Comune di Montecatini mostra una situazione finanziaria stabile, con un basso livello di indebitamento e una cassa in attivo. La relazione evidenzia anche un forte impegno in progetti pubblici, in particolare per lo stadio e il Palaterme. La gestione si presenta equilibrata e orientata a mantenere la solidità economica dell’ente.

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"Il rendiconto della gestione 2025 del Comune di Montecatini delinea un ente finanziariamente solido, caratterizzato da un basso indebitamento, una gestione della cassa positiva e un forte impegno negli investimenti pubblici ". Enrico Giannini, assessore al bilancio e ai tributi, ha presentato una relazione positiva, ieri pomeriggio, sul rendiconto di gestione dell’ente, in consiglio comunale. "Il risultato complessivo di amministrazione al 31 dicembre 2025 – ha proseguito - è pari a 46milioni e 746.073,95 euro. Tuttavia, la maggior parte di questa cifra non è immediatamente spendibile in quanto accantonata o vincolata. La parte accantonata ammonta a 38 milioni e 617.🔗 Leggi su Lanazione.it

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