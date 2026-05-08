Comunali Sarracino | Il Sud torni centrale da Reggio può partire l’alternativa

Durante un’iniziativa promossa dal Partito Democratico nella saletta Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria, si è discusso di come il Sud possa tornare a essere al centro dell’attenzione politica. Tra i presenti, anche un rappresentante politico ha sottolineato la possibilità che da Reggio possa partire un’alternativa alle attuali dinamiche. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e figure istituzionali interessate alle sorti della regione.

Partecipazione e confronto politico all’iniziativa promossa dal Partito Democratico presso la saletta Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria, che ha visto la presenza dell’on. Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne della segreteria nazionale del Pd, insieme ai.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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