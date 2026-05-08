Comunali Ferrara sindaco presenta la sua lista per una vera Roccaforte metropolitana

Domenica 10 maggio alle 10:30 si terrà la presentazione ufficiale della lista “Roccaforte del Greco - Liberi di Ricominciare” presso la sala del Consiglio comunale. La cerimonia vedrà la presentazione del candidato a sindaco, un professore locale. La lista si propone di rappresentare un fronte di cambiamento e di coinvolgimento civico per la città. La partecipazione è aperta e annunciata come un passo importante per il candidato e la comunità.

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