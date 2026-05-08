Compra un taglierino ferisce al volto un uomo e scappa | Motivi passionali

Nella serata di mercoledì 6 maggio, in via della Prepositura a Trento, un uomo ha acquistato un taglierino e ha ferito un altro individuo al volto prima di scappare. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe stato motivato da ragioni passionali. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando il responsabile. Nessun dettaglio è stato ancora fornito sulle condizioni della vittima e sull’identità dell’aggressore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nelle scorse ore sono emersi nuovi sviluppi e nuovi scenari sulla violenta e barbara aggressione, sfociata nel ferimento di una persona: un gesto tremendo avvenuto nella serata di mercoledì 6 maggio in via della Prepositura a Trento. I carabinieri del radiomobile, infatti, hanno arrestato un.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Armato di taglierino, un uomo rapina le poste di via Rubens a Milano e scappa: due feritiSi è verificata una rapina alle poste di via Rubens a Milano: un uomo armato di taglierino si è fatto consegnare i contanti presenti negli uffici per... Pestaggio per motivi passionali, annullate due condanneRibaltata la sentenza di primo grado su una lite fra ex coniugi, messa la parola fine a una vicenda giudiziaria iniziata diversi anni fa La corte... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: ? Compra un taglierino, ferisce al volto un uomo e scappa: Motivi passionali; Caos in ospedale a Chiari, a 19 anni scatena l’inferno; Trento arrestato il 40enne | agguato con taglierino per tensioni passionale; Ubriaco dà in escandescenze alla Casa di comunità ‘Gino Strada’ di Empoli. "E’ sciocco pensare che si debbano leggere tutti i libri che si comprano, come è sciocco criticare chi compra più libri di quanti ne potrà mai leggere. Sarebbe come dire che bisogna usare tutte le posate o i bicchieri o i cacciavite o le punte del trapano che si so facebook Assemblea @Cia_Agricoltura: il 51% dei consumatori compra solo Made in Italy, ma quasi la metà ha già tagliato la spesa x.com