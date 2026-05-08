Complanare vincono le volontà dei cittadini Il Comune chiede di modificare il tracciato

L'amministrazione comunale ha inviato ufficialmente alla Regione una richiesta di modifica del tracciato della complanare nel tratto tra Tombaccia e la strada provinciale che collega Torrette a San Costanzo. La decisione arriva dopo una consultazione con i cittadini, che avevano espresso il loro favore per un cambiamento. L'istanza è stata presentata ieri mattina, segnando un passo importante nel processo di revisione del progetto stradale.

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Vincono i cittadini, l’amministrazione chiede alla Regione di modificare il tracciato della complanare nel tratto che va da Tombaccia fino alla strada provinciale che da Torrette porta a San Costanzo: ieri mattina è stata inviata la richiesta ufficiale. Non si perdono i 40 milioni di euro destinati alla realizzazione dell’opera, che dovrebbero essere sufficienti a coprire i costi del nuovo percorso. Due le soluzioni proposte dal Comune: "Lo spostamento del tracciato a monte dell’autostrada oppure, in alternativa, l’affiancamento alla Strada di Mezzo ". "Riteniamo la complanare un’opera prioritaria – commenta il sindaco Luca Serfilippi – perché può dare una risposta concreta ai problemi di traffico, collegamento e vivibilità che interessano Tombaccia e tutto il quadrante sud della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Complanare, vincono le volontà dei cittadini. Il Comune chiede di modificare il tracciato Notizie correlate Basta sampietrini: da piazza Cavour a via Statilia il municipio chiede di modificare il piano del ComuneLe strade realizzate con i sanpietrini sono difficili e, soprattutto, costose da manutenere. Complanare sud, la Regione mette 40 milioni. Ma i cittadini dicono no: "Taglia le proprietà"di Anna Marchetti "L’obiettivo è evitare i morti sulla Statale 16, strada che non possiamo declassare se non creiamo un percorso alternativo.