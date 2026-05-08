Commerzbank | risultati solidi Piano ambizioso e altri 3.000 licenziamenti

Commerzbank ha presentato risultati trimestrali considerati solidi e ha annunciato di aver rivisto al rialzo le previsioni per il 2026. La banca ha comunicato anche l’intenzione di ridurre il proprio organico di ulteriori 3.000 lavoratori, mentre si apre a possibili colloqui con Unicredit. Questi sviluppi sono stati comunicati attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

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Risultati trimestrali solidi per Commerzbank, che ha rivisto al rialzo le previsioni per l’esercizio 2026, annunciando anche altri tagli al personale ed aprendo al colloqui con Unicredit. Le azioni della banca tedesca intanto segnano un ribasso di circa il 3% a Francoforte, sull’effetto selling on news. Risultati 1° trimestre “molto forti”. Commerzbank ha chiuso un primo trimestre 2026 “molto forte”, registrando un significativo aumento sia dei ricavi, che si sono attestati a 3,2 miliardi, segnando una crescita del 5% rispetto all’anno precedente, anche se inferiori al consensus. I proventi netti da commissioni sono aumentati del 9% raggiungendo il massimo storico di 1,1 miliardi di euro, mentre i proventi netti da interessi sono rimasti stabili a 2 miliardi, nonostante il calo dei tassi di interesse.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Commerzbank: risultati solidi, Piano ambizioso e altri 3.000 licenziamenti Notizie correlate Oroscopo Marzo 2026 Capricorno: risultati solidi senza sacrificare te stessoIn sintesi: Giorno migliore: 3 marzo Giorno delicato: 16 marzo Consiglio pratico: Il 16 marzo cancella un impegno non fondamentale dalla tua agenda... Leggi anche: Webuild, analisti: solidi risultati nel 2025, fiduciosi su margini e generazione di cassa Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Commerz può dare di più, dai soci Unicredit sì all’Offerta; Orcel accelera su Commerzbank: offerta UniCredit dal 5 maggio, soglia 30% e risposta tedesca. Commerzbank: risultati solidi, Piano ambizioso e altri 3.000 licenziamentiLa Banca tedesca si è presentata all’appuntamento con i conti del 1° trimestre con numeri record e previsioni molto ottimistiche sino al 2030 ... quifinanza.it Commerzbank pianifica altri 3.000 tagli, 'da Unicredit piano vago'Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it 'Il piano comunicato da UniCredit rimane vago e presenta notevoli rischi di esecuzione, utilizzando al contempo argomentazioni fuorvianti che screditano Commerzbank': lo sottolinea l'istituto tedesco, nella nota sulla trimestrale, in relazione all'ops lanciata dal - facebook.com facebook #Commerzbank, la Ceo Bettina Orlopp passa al contrattacco: " #Unicredit ci vuole ridimensionare, ma siamo aperti al dialogo se Orcel alza il premio". Le parole in esclusiva nel giorno dei conti dell'istituto tedesco. x.com