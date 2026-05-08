Commemorazione di Capograssi a San Vitale | il diritto tra legge umana e ispirazione divina

Nella basilica di San Vitale al Quirinale si è tenuta una cerimonia di commemorazione dedicata a Giuseppe Capograssi, con la partecipazione delle massime autorità dello Stato e della Chiesa. L'evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e religiosi, che si sono radunati per ricordare il giurista e filosofo italiano. La funzione si è svolta in un’atmosfera di rispetto e riflessione, nel rispetto delle consuete formalità.

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Roma – Nel silenzio solenne della basilica di san Vitale al Quirinale, le più alte cariche dello Stato e della Chiesa si sono ritrovate per onorare la memoria di Giuseppe Capograssi. L’evento non è stato soltanto una celebrazione liturgica, ma un momento di profonda riflessione sul senso ultimo del diritto, riunendo sotto le navate della storica parrocchia romana i vertici delle istituzioni e della magistratura. La Santa Messa, officiata dal cardinal Coccopalmerio, in suffragio del giurista abruzzese, ha sottolineato quanto la sua analisi dell’esperienza giuridica sia ancora oggi una bussola fondamentale per chiunque si occupi di giustizia, proprio a settanta anni dalla prima udienza della Corte Costituzionale e dalla morte di Capograssi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Udienza Generale 4 marzo 2026, papa Leone XIV: Chiesa realtà complessa insieme umana e divinaPapa Leone XIV all’Udienza Generale prosegue l’approfondimento sui testi conciliari e parla della Chiesa, realtà complessa in cui convive la... Castegnato, San Vitale: fede e tradizioni tra teatro e processione? Cosa scoprirai Cosa accadrà tra i vicini quando le reliquie lasceranno la chiesa? Chi porterà le spoglie del martino durante la processione...