comicopoli con francini covatta e pantani

A Montopoli si stanno preparando per l’edizione 2026 di Comicopoli, un evento dedicato al mondo del fumetto e dello spettacolo. Tra gli ospiti annunciati ci sono l’attrice Chiara Francini, l’attore e comico Giobbe Covatta, l’attore Ubaldo Pantani e il conduttore Luca Bizzarri. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi e vedrà coinvolte diverse iniziative e incontri dedicati al pubblico.

MONTOPOLI Chiara Francini, Giobbe Covatta, Ubaldo Pantani e Luca Bizzarri. Eccoli i grandi nomi di Comicopoli 2026. La quinta edizione del Festival della Comicità, che si svolgerà come di consueto negli angoli e nelle piazze più suggestivi di Montopoli, è in programma il 26 e 27 giugno. L’organizzazione è curata dalle associazioni "Start.Tip insoliti progetti d’arte e teatro" e Andromedart con la collaborazione delle associazioni del territorio e la direzione artistica di Katia Beni. I dettagli della due giorni dedicata alla comicità saranno svelati nelle prossime settimane, ma il succo sono i nomi dei comici che saliranno sui palchi montopolesi in alcuni casi duettando e rispondendo alle provocazioni di Katia Beni, in altri esibendosi da soli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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