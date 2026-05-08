Come sta Tinto Brass ricoverato d'urgenza per un'infezione | Recupera ha chiesto di fumare un sigaro

Tinto Brass è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un’infezione sistemica. La moglie ha comunicato che si trova ancora in cura, ma sta migliorando. Secondo quanto riferito, ha espresso il desiderio di fumare un sigaro durante la degenza. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali o sulla durata prevista del ricovero.

Tinto Brass è stato ricoverato d'urgenza per una grave infezione sistemica. Al momento, fa sapere la moglie Caterina Varzi, si trova ancora in ospedale ma starebbe recuperando e avrebbe anche chiesto di fumare un sigaro. Il regista, 93 anni, è rimasto bloccato nella sua casa di Isola Farnese per 3 mesi a seguito di una frana.🔗 Leggi su Fanpage.it

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