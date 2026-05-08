Le autorità sanitarie stanno seguendo le tracce dei passeggeri che sono scesi dalla nave Hondius prima che venisse isolata. Sono in corso controlli e verifiche per identificare eventuali contatti stretti con soggetti potenzialmente infetti. Le operazioni mirano a limitare la diffusione del virus e garantire la sicurezza pubblica, con comunicazioni che vengono aggiornate periodicamente. Nessun dettaglio sui risultati delle indagini è stato ancora reso pubblico.

Giovedì la compagnia nederlandese proprietaria della Hondius, la nave in cui è in corso un’infezione da hantavirus, ha fatto sapere che alcuni passeggeri avevano lasciato la crociera durante uno scalo all’isola di Sant’Elena il 24 aprile, otto giorni prima che venisse accertato il primo caso a bordo. Sono 29, di 12 nazionalità diverse. Sono stati identificati, e le autorità sanitarie dei rispettivi paesi d’origine li stanno contattando per completare il tracciamento dei contagi. Tra loro ce n’è anche uno che è risultato positivo al virus: attualmente è ricoverato in un ospedale a Zurigo, in Svizzera. Altri due passeggeri rientrati a Singapore sono stati messi in quarantena, e saranno sottoposti a test per verificare l’eventuale presenza del virus.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come sta procedendo il tracciamento dell’hantavirus

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