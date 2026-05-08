Come sarà il nuovo stadio l' idea del Palermo | Copertura totale e spalti senza barriere

Il Palermo Fc ha consegnato alla Regione Siciliana la documentazione richiesta per il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Tra le proposte presentate ci sono una copertura totale della struttura e spalti privi di barriere. La richiesta fa parte del procedimento amministrativo in corso, volto a ottenere le autorizzazioni necessarie per i lavori di rinnovamento dello stadio.

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Il Palermo Fc ha presentato alla Regione Siciliana la documentazione necessaria nell’ambito del percorso amministrativo relativo al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Una conferma dell’impegno anche e non solo finanziario preannunciato, in attesa di veder dare concretezza.🔗 Leggi su Palermotoday.it Questo potrebbe essere il nuovo stadio Renzo Barbera di Palermo Notizie correlate Nuovo Stadio Centrale del Foro Italico: copertura mobile, terrazze panoramiche e più serviziAGI - L’Assemblea capitolina ha approvato in via definitiva il progetto di riqualificazione architettonica e funzionale dello Stadio “Centrale” del... Il Napoli senza stadio perde 70 milioni, ma oggi uno stadio nuovo è utopiaDb Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis Il Napoli senza... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bandi e Avvisi; Porto, inaugurato il nuovo terminal crociere Sammuzzo: nel 2026 previsto il transito di 160 mila passeggeri; Mondo pizza - Vincenzo Palermo torna a Matera: la nuova visione di Più Sud; Volotea riattiva la rotta che collegherà l'aeroporto delle Marche a Palermo. Il Palermo fa sul serio per il nuovo stadio Barbera. Stadio coperto, museo e non solo: il progetto in 5 puntiIl Palermo FC ha presentato alla Regione Siciliana la documentazione necessaria nell’ambito del percorso amministrativo relativo al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. È questo il ... strettoweb.com Palermo, inaugurato il nuovo Terminal Crociere Sammuzzo: progetto nato dalla joint venture tra Costa e MSCNasce dalla collaborazione tra due dei principali player mondiali del settore crocieristico, Costa Crociere e MSC Cruises ... ilnautilus.it Il Palermo ha presentato alla Regione la documentazione necessaria nell’ambito del percorso amministrativo relativo al progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera. Cinque i punti cardine nella visione futura del club: integrazione con la città e rige - facebook.com facebook Copertura, spalti più vicini al campo e nuove aree hospitality: il Palermo svela il nuovo stadio Renzo Barbera x.com