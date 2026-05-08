Come salvarsi dall’imperialismo delle Big Tech | intervista a Dario Guarascio La Sapienza

Un professore associato di Politica economica ha pubblicato un saggio che analizza il ruolo delle grandi aziende tecnologiche nel contesto attuale. L’opera, edita dalla casa editrice Laterza, si concentra sulla relazione tra economia, tecnologia e potere delle piattaforme digitali. L’autore ha anche rilasciato un’intervista in cui ha spiegato alcuni aspetti legati all’influenza delle Big Tech e alle strategie per affrontare questa realtà.

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Dario Guarascio, professore associato di Politica economica alla Sapienza di Roma, ha pubblicato per la collana Anticorpi di Laterza “Imperialismo digitale”, un saggio sull’economia e la guerra ai tempo delle piattaforme e dell’Intelligenza artificiale. Non solo negli Stati Uniti e in Europa, ma anche in Cina. Professore, cos’è l’imperialismo digitale? «Partiamo dalla parola “imperialismo”. Il primo a usarla fu John Hobson all’inizio del Novecento, seguito tra gli altri da Rudolf Hilferding e Vladimir Lenin. Alla base della teoria dell’imperialismo c’è la tesi secondo cui la guerra è il risultato di contraddizioni proprie del capitalismo». Spieghi.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Come salvarsi dall’imperialismo delle Big Tech: intervista a Dario Guarascio (La Sapienza) Notizie correlate Anthropic: la storia della coscienza ribelle delle Big TechMentre il mondo si interroga sui pericoli dell’intelligenza artificiale, c’è un’azienda che ha fatto della sicurezza, della trasparenza e dell’etica... Come liberarci dal dominio delle Big TechIntelligenze artificiali Perché proprio ora molte persone, soprattutto le pubbliche amministrazioni, stanno scegliendo soluzioni che evitano la...