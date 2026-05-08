Oggi torniamo al Vittoria Park di Brembate per parlare di e-bike, un mezzo che sta diventando sempre più popolare. Con l’aiuto dell’officina di Gazzetta Motori, spiegheremo come prendersi cura della bicicletta elettrica e come regolarla correttamente per garantirne il massimo funzionamento. Si tratta di consigli pratici utili a mantenere in ottima forma il mezzo e a migliorare l’esperienza di chi la utilizza.

Con l’officina di Gazzetta Motori siamo tornati al Vittoria Park di Brembate e oggi parleremo di eBike. Lei, la Thok TK02 è la fortunata protagonista del nostro tutorial. Ci prenderemo infatti cura di lei, sia lato manutenzione che regolazioni, ma le regaleremo anche alcune “coccole”, come un inserto dedicato all’uso più estremo. Si tratta dell’Air-Liner Protect e-Bike di Vittoria, che consente di preservare il sistema ruota pneumatico, sempre più spesso messo in difficoltà dalle prestazioni e dai pesi in gioco con le moderne e-Bike. Vedremo poi come agire sulle regolazioni e quali controlli eseguire sulle eBike nell’uso più intenso....🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come prendersi cura della e-bike e regolarla per andare al massimo

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