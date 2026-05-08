Un brano musicale affronta il tema della difficoltà di pensare a un futuro in un mondo in declino. La canzone si concentra su una generazione di trentenni che si interrogano sulla possibilità di avere figli, evidenziando un senso di incertezza e disagio. La domanda ripetuta nel testo mette in luce il senso di impotenza di fronte alle sfide ambientali e sociali attuali.

« Come faccio a fare un figlio su questo pianeta che muore? ». Basta questa domanda per misurare lo stato attuale di una generazione che ha smesso di pensare al futuro come a una promessa e ha iniziato a percepirlo come un carico ulteriore. Priscilla Marvel apre così “ Ufficio Caos ”, il suo nuovo singolo per Alka Record Label: una sentenza che cade come una scure sulla retorica del futuro a ogni costo. Il brano nasce da quella fase dell’età adulta in cui, almeno sulla carta, dovrebbero iniziare ad esistere carriere avviate, case, famiglie, decisioni stabili, traiettorie definite. E invece, per molti trentenni, resta una scrivania occupata da fogli pieni di scarabocchi, progetti mai messi a terra, notifiche, notizie che arrivano da un mondo sempre più difficile da decifrare.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Come faccio a fare un figlio su questo pianeta che muore? Priscilla Marvel e il brano sui trentenni senza futuro da immaginare

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