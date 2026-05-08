Come ci si vestiva alla Biennale di Venezia

Da gqitalia.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Biennale di Venezia, l’attenzione si concentra anche sui dettagli più semplici, come l’abbigliamento dei visitatori e degli artisti. Al Ristorante In Paradiso, situato tra i giardini della manifestazione, sono esposte fotografie di personaggi noti, tra cui artisti e VIP, che hanno partecipato negli anni. Tra queste, una immagine del 1964 ritrae Franco Angeli e Tano Festa presenti alla Biennale di quell’anno.

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Sulle pareti del Ristorante In Paradiso, ai giardini della Biennale di Venezia, tra le fotografie di vip appese alle pareti – tra un Jovanotti e Giacomo Poretti – ce n’è una di Franco Angeli e Tano Festa alla Biennale del 1964. Il primo indossa un maglione con scollo a barca – a Genova lo chiamerebbero Lucardina, dal nome dello storico negozio di abbigliamento nautico –, il secondo una polo a maniche corte e infradito abbinate a pantaloni con la piega ma il fondo quasi sfrangiato, come se l’orlo non fosse stato cucito. Sono sulla porta del ristorante: Angeli è in piedi, Festa invece seduto a terra, con un bicchiere che si direbbe essere di Coca-Cola, con una fetta di limone.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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