Come cambia il centro di Casalecchio dopo lo stop al palazzone

Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno ha approvato le linee di indirizzo per la riqualificazione del centro cittadino, in seguito alla sospensione dei lavori per il palazzone. La decisione riguarda le modalità di intervento e le strategie di sviluppo dell’area, di fronte a un progetto fermo. La delibera definisce le linee guida da seguire per un eventuale ripristino o modifica dell’intervento.

Il Consiglio Comunale approva le linee di indirizzo per la rigenerazione del centro di Casalecchio di Reno. L’area dell’ex hotel-ristorante Pedretti è il centro di una piccola rivoluzione, dopo il via libera del 7 maggio al nuovo piano di rigenerazione urbana per il mandato 2024-2029. Altezze.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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