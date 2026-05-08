Coltello alla gola di un 17enne per rapinarlo della bici 4 giovanissimi in carcere nel Casertano

Quattro giovani sono stati arrestati e portati in carcere a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, per aver rapinato un minorenne. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, i sospettati hanno minacciato un ragazzo di 17 anni con un coltello alla gola, tentando di portargli via la bicicletta. Gli investigatori hanno identificato e fermato i quattro giovani coinvolti nell'episodio.

In carcere quattro giovanissimi a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per la rapina a un minorenne; gli indagati individuati dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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