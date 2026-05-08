Nella notte tra il 7 e l’8 maggio, quattro persone hanno messo a segno un furto in una gioielleria situata nel centro di Cecina. I malviventi hanno utilizzato un’auto per sfondare la porta del negozio, entrando all’interno e portando via diversi gioielli. L’episodio è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza, che mostra i momenti dell’azione prima della fuga a tutta velocità. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Cecina, 8 maggio 2026 – Colpo nella notte ai danni di una nota gioielleria del centro di Cecina. I malviventi, quattro in tutto, hanno sfondato la porta del negozio utilizzando l’auto come ariete, dopodichè hanno svaligiato l’interno e sono fuggiti a gran velocità. L’azione, durata pochi minuti, è stata ripresa da alcuni passanti ed è diventata virale sui social. https:www.lanazione.itvideofurto-in-gioielleria-i-ladri-sfondano-la-porta-e-fuggono-in-auto-uw8m5p3q Colpo repentino. In base a quanto ricostruito, i malviventi hanno utilizzato una macchina rubata per fare breccia nella porta della gioielleria, dopodichè hanno usato alcuni secchi per racimolare i gioielli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpo in gioielleria, sfondano la porta e scappano coi gioielli. L’azione ripresa in un video

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