Colpisce il cassiere del market con una latta di tonno e fugge con il bottino
Nella serata del 6 maggio, un uomo ha colpito il cassiere del supermercato In's di Rivadolmo a Baone con una lattina di tonno, prima di scappare con il denaro. L’episodio ha generato una caccia all’uomo, ritenuto probabilmente straniero, che ha preso di mira il negozio intorno alle 19:30. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e cercano di identificare il responsabile.
Violenta rapina al supermercato, è caccia ad un rapinatore probabilmente straniero che ha colpito il 6 maggio sera all'In's di Rivadolmo a Baone. E' successo tutto attorno alle 19,30 quando ormai gli ultimi clienti avevano completato gli acquisti. Secondo quanto ricostruito dai militari della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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