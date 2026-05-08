Colpisce il cassiere del market con una latta di tonno e fugge con il bottino

Nella serata del 6 maggio, un uomo ha colpito il cassiere del supermercato In's di Rivadolmo a Baone con una lattina di tonno, prima di scappare con il denaro. L’episodio ha generato una caccia all’uomo, ritenuto probabilmente straniero, che ha preso di mira il negozio intorno alle 19:30. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e cercano di identificare il responsabile.

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