? Punti chiave Quali quindici scatti hanno cambiato la percezione della storia italiana?. Come cambierà il ruolo del museo MUPAC con questo nuovo modello?. Chi è l'esperto che racconterà cinquant'anni di evoluzione sonora al mixer?. Perché la rassegna sostituisce le lezioni frontali con la conversazione diretta?.? In Breve Rassegna al MUPAC di Colorno ogni venerdì alle ore 21 fino al 5 giugno.. Maurizio Biancani presenterà il lavoro sul suono il 15 maggio presso il museo.. Organizzazione curata dal Gruppo Fotografico Color’s Light con supporto del Comune di Colorno.. Modello partecipativo basato su conversazioni tra creativi e cittadini senza costi di partecipazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colorno, l’Italia si racconta con 15 scatti: debutta Trame di Incontro

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